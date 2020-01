Bolo diet com iogurte

Rendimento: 12 porções

Dificuldade: Fácil

Ingredientes:

4 ovos

1 xícara (chá) de adoçante próprio para forno e fogão

3/4 de xícara (chá) de óleo de girassol LIZA

1 copo de iogurte desnatado (200 g)

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o ovo, o adoçante, o óleo e o iogurte desnatado. Deixe bater até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e o fermento, misturando bem. Coloque em forma de buraco no meio untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 30 minutos ou até que, ao espetar a massa com um palito, ele saia seco. Se desejar, sirva acompanhado de geleia diet.