Bolo de tapioca e baba de moça

Calorias: 484 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Bolo:

· 2 1/2 xícaras (chá) de leite

· 1 1/2 xícara (chá) de tapioca

· 1 xícara (chá) de coco ralado fresco

· 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 1 pitada de sal

Baba de moça:

· 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

· 1/2 xícara (chá) de água

· 6 gemas passadas pela peneira

· 1 xícara (chá) de leite de coco

Acessórios:

· Forma de 20 x 9 cm untada com óleo

Modo de preparo:

Bolo:

Numa tigela, misture todos os ingredientes, cubra com filme plástico e deixe descansar em temperatura ambiente por oito horas. Verifique se a tapioca está macia. Se não estiver, acrescente um pouco mais de leite e deixe descansar até ficar bem macia. Transfira para a forma, cubra com filme plástico e leve à geladeira por mais uma hora.

Baba de moça:

Numa panela média, cozinhe o açúcar e a água em fogo alto, mexendo sempre, até dissolvê-lo. Pare de mexer e deixe no fogo por mais cinco minutos ou até obter uma calda ligeiramente grossa. Deixe-a amornar e esfregue um pouco entre o polegar e o indicador. Se deslizar suavemente estará no ponto. Acrescente as gemas e o leite de coco. Leve ao fogo alto, mexendo por cinco minutos ou até engrossar. Deixe esfriar. Desenforme o bolo e cubra com baba de moça.