Bolo de rúcula

Calorias: 320 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 2 ovos

· 2 copos (americano) de leite

· 1 colher (sopa) de manteiga

· 1 cebola picada

· 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

· 1/2 xícara (chá) de queijo ralado

· 1 colher (sopa) de fermento em pó

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Recheio:

· 1 xícara (chá) de tomate seco

· 1 maço grande de rúcula picado

· 1 colher (sopa) de alecrim fresco

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Ponha no liquidificador os ovos, o leite, a manteiga e a cebola picada. Bata até ficar homogêneo. Junte os outros ingredientes e bata mais até a massa ficar lisa e uniforme. Transfira para uma tigela e reserve.

Recheio:

Pique o tomate seco e a rúcula. Acrescente o alecrim, tempere com o sal, a pimenta-do-reino e mexa bem. Misture delicadamente o recheio com a massa e despeje em uma forma de aro removível untada e polvilhada com farinha. Asse até que, ao enfi ar um palito, ele saia seco.

Dica:

Esta receita pode ser servida quente ou na temperatura ambiente.