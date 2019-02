Bolo de quibebe

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 2 e 1/2 kg de abóbora

. 500 g de carne-seca

. 6 colheres (sopa) de azeite

. 1/2 cebola picada

. 1 cabeça de alho

. 1 maço de couve picada

. Folhas frescas de manjericão e cheiro-verde picado a gosto

. Sal e pimenta-do-reino a gosto



Modo de preparo:

Lave a carne-seca e deixe-a de molho em água fria até o dia seguinte na geladeira. Troque a água no mínimo quatro vezes durante esse período. No dia seguinte, escorra a carne e ponha em uma panela. Cubra com água fria e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia. Desligue o fogo, desfie a carne e tempere com a pimenta e o cheiro-verde. À parte faça um tempero. Misture o azeite, a cebola picada e os dentes de alho amassados. Em uma panela ponha duas colheres (sopa) desse tempero e junte a carne. Leve ao fogo e refogue até a carne dourar ligeiramente. Verifique o sal e reserve. Enquanto isso asse a abóbora no forno alto até ficar macia. Retire do forno e deixe a abóbora sobre um escorredor até perder todo o líquido. Amasse a abóbora com um garfo e leve-a ao fogo em uma panela grande com duas colheres (sopa) do tempero de azeite. Ponha o sal, a pimenta e o manjericão e cozinhe até secar bem. Reserve. Aqueça o restante do tempero de azeite e refogue ligeiramente a couve. Forre uma fôrma de aro removível com papel-alumínio e unte-o com azeite. Espalhe metade da abóbora na fôrma, cubra com a couve e ponha a carne desfiada. Faça uma nova camada com a abóbora restante e leve ao forno médio preaquecido até o bolo ficar firme.