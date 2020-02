Bolo de nozes

Calorias: 432 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 20 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 18 ovos

. 6 1/4 xícaras (chá) de açúcar

. 5 colheres (sopa) de farinha de rosca

. 600 g de nozes moídas

. 2 xícaras (chá) de água

Modo de preparo

1. Bata 12 claras em neve e junte 2 3/4 de xícaras (chá) de açúcar, batendo até obter picos firmes. Junte 12 gemas e bata bem.

2. Misture a farinha de rosca e as nozes à massa e distribua em duas formas de 30 cm de diâmetro forradas com papel-manteiga untado e polvilhado com farinha de rosca.

3. Asse em forno, preaquecido, por 40 minutos. Retire, deixe descansar por 5 minutos e desenforme.



4. Prepare o recheio: com 1 1/2 xícara (chá) de açúcar e 1 xícara (chá) de água, faça uma calda em ponto de fio fraco. Deixe esfriar.

5. Junte 6 gemas peneiradas e leve ao fogo, mexendo, até ver o fundo da panela. Deixe esfriar e recheie o bolo.

6. Faça a cobertura: com 2 xícaras (chá) de açúcar e 1 xícara (chá) de água, faça outra calda em ponto de fio.

7. Bata 4 claras em neve e junte a calda quente, batendo até formar picos firmes. Cubra o bolo e decore com mais nozes.