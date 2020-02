Bolo de milho-verde gelado

Calorias: 450 por pedaço

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 pedaços

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 espigas médias debulhadas

. 1 xícara (chá) de leite

. 2 xícaras (chá) de açúcar

. 4 colheres (sopa) de manteiga

. 5 ovos

. 1 vidro pequeno de leite de coco

. 4 colheres (sopa) de queijo ralado

. 2 colheres (sopa) de amido de milho

. 5 colheres (sopa) de coco fresco ralado

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Aqueça o forno. Escorra o milho e bata-o no liquidificador com o leite. Junte o açúcar e a manteiga e bata bem. Acrescente os ovos, um de cada vez, e bata a cada adição. Adicione o leite de coco, o queijo e o amido. Bata até ficar homogêneo. Retire do liquidificador e misture o coco e o fermento. Despeje a massa em uma assadeira untada e polvilhada. Asse até dourar. Sirva gelado.