Bolo de maracujá, amêndoas e papoula

Calorias: 412 por fatia

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 fatias

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 6 colheres (sopa) de sementes de papoula

. 1/4 de xícara (chá) de leite

. 180 g de manteiga em temperatura ambiente

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 3 ovos

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1/2 xícara (chá) de amêndoas

. 1/2 xícara (chá) de suco de maracujá

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Numa tigela, misture as sementes de papoula com o leite e deixe descansar por 20 minutos. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura fofa. Sem parar de bater, adicione um ovo por vez até obter um creme homogêneo. Junte a farinha, as amêndoas, o suco de maracujá e a mistura de leite com papoula. Desligue a batedeira. Adicione o fermento e misture. Unte a forma com manteiga e polvilhe com farinha. Ponha a massa e asse por 35 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia limpo. Tire do forno e deixe descansar por cinco minutos. Desenforme.

Dica: Sirva com uma calda de suco de maracujá, açúcar e água. Fica excelente!