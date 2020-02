Bolo de liquidificador

Calorias: 331

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1/2 xícara (chá) de leite

· 1 colher (sopa) de suco de limão

· 3 ovos

· 1 colher (chá) de fermento em pó

· 1 xícara (chá) de açúcar

· 1 xícara (chá) de chocolate em pó

· 1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

Creme de Chocolate:

· 4 gemas

· 200 g de chocolate meio amargo

· 1/2 xícara (chá) de água

· 1 xícara (chá) de açúcar

· 1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura alta. Unte com manteiga duas formas de 21 cm de diâmetro. No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura lisa. Divida-a entre as formas. Leve ao forno por 30 minutos. Retire do forno, deixe amornar e desenforme.

Creme de Chocolate: Bata as gemas e o chocolate picado no liquidificador. Leve a água e o açúcar ao fogo médio, mexendo até dissolvê-lo. Sem mexer, deixe atingir o ponto de fio (coloque um pouco de calda, não muito quente, entre os dedos e afaste-os; deve formar um fio resistente). Ligue o liquidificador e despeje a calda em fio. Junte a manteiga e bata até obter um creme liso.

Montagem: Espalhe 1/3 do creme de chocolate sobre um dos bolos. Por cima, ponha o outro bolo. Cubra com o restante do creme. Sirva em temperatura ambiente com cerejas.

Dica: Além de cereja, você pode decorar este bolo com frutas secas.