Aqueça o forno a 200 °C.

Na batedeira, bata a manteiga ou a margarina, o leite condensado e os ovos.

Junte o queijo parmesão, o fubá, a farinha peneirada com o fermento e, por último, o leite, batendo bem a cada adição.

Unte a forma com manteiga ou margarina, polvilhe com fubá e despeja a massa do bolo.

Asse durante 25 minutos ou até dourar.

Retire do forno, deixe amornar e desenforme.