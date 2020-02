Bolo de chocolate com morango

Bata as claras em neve e, sem parar de bater, acrescente as gemas e o açúcar.

Desligue a batedeira, misture bem, aos poucos e delicadamente, a farinha de trigo, o chocolate em pó e o fermento.

Coloque a massa em uma forma de 24 cm de diâmetro, untada e enfarinhada.

Asseem forno, preaquecido a 200 ºC, durante 40 minutos ou até que ao espetar um palito ele saia seco.

Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria.

Misture o creme de leite.

Com um garfo, amasse metade dos morangos.

Desenforme o bolo, corte ao meio e umedeça com a mistura de leite e conhaque.

Sobre um disco espalhe o morango amassadoe por cima metade do chocolate.

Cubra com o outro disco e finalize com o restante do chocolate.

Decore com o restante dos morangos.

Dica: para que as camadas de recheio fiquem mais firmes, monte o bolo em um aro untado com óleo e polvilhado com açúcar.