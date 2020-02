Bolo de chocolate

Calorias: 566 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 6 ovos

. 1/2 xícara (chá) de água

. 2 1/2 latas de leite condensado

. 1/2 xícara (chá) e 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1/2 colher (chá) de fermento em pó

. 1/4 de xícara (chá) de leite

. 2 colheres (sopa) de rum

. 1 colher (sopa) de amido de milho

Modo de preparo

1. Bata 4 as claras em neve e adicione as 4 gemas.

2. Junte a água, 1/2 lata de leite condensado, 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó, a farinha e o fermento.

3. Ponha essa massa em uma forma de 22 cm forrada com papel-manteiga untado. Asse por 30 minutos.

4. Prepare o recheio e cobertura: no liquidificador, bata 2 latas de leite condensado, 2 ovos, 3 colheres (sopa) de chocolate e o leite. Ponha na panela, leve ao fogo e mexa até engrossar.

5. Retire metade do creme, misture o rum e deixe esfriar.

6. Dilua o amido de milho no restante do creme e volte ao fogo, mexendo até engrossar.

7. Parta o bolo ao meio e recheie com o creme mais grosso e cubra com o de chocolate. Sirva gelado, decorado com raspas de chocolate.