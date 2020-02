Bolo de carne

Calorias: 570 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 500 g de carne moída

. 3 fatias de pão de forma

. 1/2 xícara (chá) de leite

. 1 xícara (chá) de salsinha bem picada

. 1 colher (sopa) de hortelã picada

. 1 ovo

. 1 cebola picada

. Sal e pimenta a gosto

. 3 colheres (sopa) de requeijão

. 100 g de queijo prato fatiado

. 50 g de queijo parmesão ralado

. 1 xícara (chá) de molho de tomate



Modo de preparo

Misture a carne, o pão dissolvido no leite, a salsa, a hortelã, a pimenta, o ovo, a cebola, o sal e a pimenta. Num refratário untado, ponha metade dessa massa. Distribua o requeijão e os queijos por cima. Cubra com a massa restante e regue com o molho. Polvilhe com o queijo e leve ao forno até dourar. Sirva quente.