Bolo de Batata com Carne Moída

Recheio: em uma frigideira média, refogue a carne no óleo, em fogo alto (200 ºC a 220 ºC), até perder a cor vermelha.

Adicione a cebola e misture.

Junte o purê de tomate e mexa.

Acrescente os demais ingredientes e reserve.

Massa: passe a batata quente pelo espremedor.

Acrescente o ovo e misture. Junte a farinha de trigo e mexa bem.

Unte a frigideira com óleo.

Polvilhe com farinha de rosca.

Ponha metade do purê de batata e espalhe no fundo com uma colher molhada em água.

Ponha o recheio. Cubra com o purê restante, alisando com a colher.

Polvilhe com mais farinha de rosca e regue a borda do bolo com um fio de óleo.

Cozinhe em fogo baixo até dourar. Vire o bolo sobre um prato e coloque-o de novo na frigideira até dourar.

Dica: experimente substituir a carne por frango picado ou salame.