Bolo de banana e nozes

Calorias: 252

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 bananas-prata maduras sem casca e picadas

. 3 ovos

. 1 1/2 xícara (chá) de leite desnatado

. 1 xícara (chá) de açúcar light

. 1/4 de xícara (chá) de óleo

. 1 colher (chá) de canela em pó

. 1 colher (sopa) de chocolate em pó

. 2 colheres (sopa) de nozes picadas

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fermento em pó

. Manteiga e farinha de trigo para untar

Modo de preparo:

No liquidificador, bata três bananas, os ovos, o leite, o açúcar, o óleo, a canela e o chocolate até ficar homogêneo. Se necessário, junte mais leite. Despeje em uma vasilha e ponha a banana restante, as nozes, a farinha e o fermento. Misture com uma colher de pau. Transfira para uma forma de bolo

inglês untada e enfarinhada. Leve ao forno, preaquecido, por 40 minutos.