Bolo cremoso

Calorias: 342 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Médio

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

Massa:

. 250 g de açúcar mascavo

. 175 g de manteiga

. 2 colheres (sopa) de melado

. 3 ovos

. 60 g de chocolate em pó

. 1 xícara (chá) de água morna

. 1/2 pote de iogurte natural

. 2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 3 colheres (chá) de fermento em pó

Recheio:

. 250 g de uva passa bem bicada

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 2/3 de xícara (chá) de água

. 1 colher (sopa) de suco de limão

. 200 ml de creme de leite

Cobertura:

. 500 g de chocolate meio amargo picado

. 250 g de Nutella (pasta de amêndoa com chocolate)

. 1/2 xícara (chá) de creme de leite sem soro

Modo de preparo:

Massa: bata o açúcar mascavo com a manteiga. Continue batendo, acrescente o melado, os ovos, o chocolate em pó, a água e o iogurte. Junte a farinha de trigo e misture o fermento. Coloque em uma forma de 23 cm de diâmetro untada com manteiga. Asse no forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente uma hora ou até que, espetando um palito, ele saia seco.

Recheio: em uma panela coloque a uva passa, o açúcar, a água e o suco de limão. Leve ao fogo brando e cozinhe por cinco minutos. Deixe esfriar e bata no liquidificador até formar uma pasta. Bata o creme de leite em ponto de chantilly e leve à geladeira.

Cobertura: derreta o chocolate em banho- maria. Retire do fogo, misture bem a Nutella e o creme de leite. Leve à geladeira até começar a endurecer. Na batedeira bata até formar um creme liso.

Montagem: corte o bolo em duas partes. Re­­cheie com o creme de passa e por cima espalhe o chantilly gelado. Coloque sobre o chantilly a outra metade do bolo e cubra com a cobertura.

Dica: decore com raspas de chocolate, bombons e ovinhos de chocolate.