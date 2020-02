Bolo com calda de rum

Calorias: 322 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga amolecida

. 1 tablete de fermento biológico fresco (15 g)

. 1/2 xícara (chá) de água morna

. 2 colher (sopa) de açúcar

. 1/2 colher (chá) de sal

. 3 ovos

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Calda:

. 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 3/4 de xícara (chá) de água

. 1 xícara (chá) de suco de laranja

. 3 1/2 colheres (sopa) de rum

Acessório:

. Forma de buraco no meio de 23 cm de diâmetro e capacidade para 3 litros



Modo de preparo

Massa:

Unte a forma com manteiga. Misture o fermento com a água. Adicione o açúcar, o sal, os ovos, a manteiga e uma xícara e meia da farinha. Bata na batedeira por dois minutos ou até a massa ficar lisa. Junte a farinha restante e misture até ficar homogêneo. Coloque a massa na forma e deixe descansar ao ponto de dobrar de volume. Aqueça o forno em temperatura alta. Asse por 15 minutos ou até dourar ligeiramente. Desenforme ainda quente e reserve.

Calda:

Ferva o açúcar com a água em fogo alto por cinco minutos. Ponha o suco de laranja e o rum. Retire do fogo. Pincele o bolo com a calda quente. Sirva ao esfriar, decorado com frutas frescas.