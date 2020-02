Bolinho nevado com creme de mamão

Calorias: 70 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 ~porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 mamões papaia grandes e maduros

. 1/2 colher (chá) de casca ralada de limão

. 1 colher (chá) de suco de limão

Bolinho:

. 2 claras

. 4 colheres (sopa) de açúcar

Para polvilhar:

. Casca de limão ralada

Acessório:

. Frigideira funda



Modo de preparo

Descasque o mamão, retire as sementes e corte a polpa em pedaços. Ponha no liquidificador, junte a casca de limão e o suco e bata até obter um creme homogêneo. Transfira para uma travessa e reserve na geladeira. Bata as claras em neve, junte o açúcar aos poucos, batendo até conseguir picos firmes. Coloque água na frigideira e deixe no fogo até o ponto de fervura, mas sem deixar ferver. Com o auxílio de duas colheres de sopa, forme bolinhos com o merengue e coloque-os na água. Cozinhe meio minuto de cada lado. Retire e escorra. Distribua o creme de mamão entre os pratos e coloque um bolinho no centro de cada um. Polvilhe com casca de limão ralada e sirva em seguida.