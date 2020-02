Bolinho de páprica

Calorias: 186

Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 2 colheres (sopa) de trigo para quibe

. 350 g de feijão-branco

. 1 ovo

. 2 colheres (sopa) de coentro picado

. 1 dente de alho amassado

. 1 colher (sopa) de tahine (pasta de gergelim)

. ½ xícara (chá) de farinha de trigo

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 colher (sopa) de páprica

. Óleo para fritura

Modo de preparo:

Ponha o trigo de molho em água fria e deixe descansar por 20 minutos. Escorra e reserve. Cozinhe o feijão com água na panela de pressão por 20 minutos. Escorra e reserve. Cozinhe o feijão com água na panela de pressão por 20 minutos ou até ficar macio. Escorra, reserve o caldo e transfira para o liquidificador. Bata até formar um purê e, se necessário, adicione o caldo reservado em colheradas. Desligue o aparelho e junte o trigo escorrido, o ovo, o coentro, o alho, a pasta de gergelim e a farinha. Bata até obter uma massa lisa. Transfira para uma tigela e tempere com o sal e a pimenta. Mexa e, com as mãos untadas, modele os bolinhos. Passe-os na páprica e reserve. Aqueça o óleo e frite os bolinhos até dourarem. Sirva quente.