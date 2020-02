Na véspera, lave bem o grão-de-bico e deixe-o de molho, trocando a água a cada 3 horas.

No dia do preparo, escorra bem e transfira para um pano limpo.

Feche como um pacote e esfregue sobre uma superfície para retirar a pele.

Passe pelo processador e junte os demais ingredientes.

Misture até obter uma massa homogênea.

Umedeça as mãos com água, faça os bolinhos e frite-os no óleo quente até dourarem ligeiramente.

Escorra sobre papel toalha e reserve.