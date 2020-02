Bolinho de gengibre

Calorias: 165 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1/2 xícara (chá) de manteiga

. 2 ovos

. 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de fermento químico em pó

. 1/4 de xícara (chá) de gengibre ralado

Molho:

. 2 xícaras (chá) de água

. 1/2 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

. 1/3 de xícara (chá) de açúcar

Acessório:

. 12 formas de 5 cm de diâmetro e 3,5 cm de altura



Modo de preparo

Massa:

Aqueça o forno e unte as formas com manteiga. Na batedeira, bata o açúcar com a manteiga até obter uma mistura cremosa. Junte os ovos, um de cada vez, até a mistura ficar fofa. Adicione aos poucos a farinha com o fermento. Bata até a massa ficar homogênea. Acrescente o gengibre e misture bem. Ponha a massa nas formas e coloque-as numa assadeira para assar em banho-maria até que, enfiando um palito no centro da massa, ele saia limpo. Retire do forno.

Molho:

Cozinhe os ingredientes até a mistura ferver. Pare de mexer, abaixe o fogo e cozinhe até ficar espesso. Sirva com o bolo.