Bolinho com gotas de chocolate

Calorias: 187 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de fermento em pó

. 40 g de manteiga sem sal

. 100 g de chocolate ao leite picado

. 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

. 140 ml de creme de leite fresco

Manteiga aromatizada:

. 100 g de manteiga sem sal

. 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

. 2 colheres (sopa) de suco de laranja

. Raspas de casca de 1/2 laranja



Modo de preparo

Em uma tigela, peneire a farinha e o fermento e adicione a manteiga cortada em pedaços. Com os dedos, misture até formar uma farofa. Junte o chocolate, o açúcar, 120 ml de creme de leite e mexa até obter uma massa macia. Se estiver muito seca, acrescente um pouco mais de creme de leite. Abra a massa em uma superfície lisa até ficar com 2 cm de espessura. Com um cortador de 6 cm de diâmetro, corte rodelas da massa. Coloque em uma assadeira untada com margarina e pincele os bolinhos com um pouco do creme de leite que sobrou. Asse no forno preaquecido a 220 ºC por 12 minutos ou até que os bolinhos estejam crescidos e levemente dourados. Manteiga aromatizada Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar com o suco e as raspas de casca de laranja até formar um creme. Sirva sobre os bolinhos.