Bolinho com calda de maracujá

Calorias: 171 por porção

Categoria: Bolo

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 35 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 1 xícara (chá) de manteiga

. 1 1/3 de xícara (chá) de açúcar

. 8 ovos

. 2 1/4 de xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. 35 uvas-passas sem sementes

Calda:

. 2 xícara (chá) de açúcar

. 1 xícara (chá) de suco de maracujá

. 1 xícara (chá) de água

Para polvilhar:

. Açúcar granulado

Acessório:

. 35 formas de 5 cm de diâmetro



Modo de preparo

Massa:

Aqueça o forno em temperatura média. Bata bem a manteiga com o açúcar. Acrescente as gemas, a farinha, o fermento e a baunilha, misturando bem. Bata as claras em neve e adicione à massa. Mexa delicadamente. Ponha uma passa no fundo de cada forma e despeje a massa por cima. Coloque-as numa assadeira. Asse por 30 minutos ou até que, enfiando um palito no bolo, ele saia seco. Deixe esfriar e desenforme.

Calda:

Numa panela, coloque todos os ingredientes e cozinhe em fogo alto, mexendo de vez em quando, até a calda engrossar um pouco. Ao esfriar, passe cada bolinho na calda e depois polvilhe-os com o açúcar.