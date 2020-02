Bobó de frango

Calorias: 899

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:



. 1 kg de peito de frango em cubos

. 1 kg de mandioca descascada e ralada

. 1,3 kg de cebola picada

. 1,3 kg de tomate maduro picado

. 3 pimentões verdes picados

. 1 maço pequeno de coentro picado

. 3/4 de xícara (chá) de azeite

. 4 vidros pequenos de leite de coco

. 2 litros de água

. 1 dente de alho picado

. 2 colheres de azeite-de-dendê

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Misture a mandioca ralada com 1 kg de cebola, 1 kg de tomate, 1 pimentão e 3/4 do coentro. Leve ao fogo e acrescente aos poucos metade do azeite, metade do leite de coco e metade da água. Tempere com o sal e mexa sem parar para não grudar no fundo da panela e evitar que talhe o leite de coco. Cozinhe até começar a soltar da panela. Reserve. Em uma panela, ponha o frango e o restante dos ingredientes. Cozinhe até o frango ficar macio e junte o creme de mandioca. Misture vigorosamente e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva quente, acompanhado de arroz de limão.

Dica: Se desejar, sirva polvilhado com castanha de caju.