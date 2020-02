Bobó de camarão

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Creme de aipim

· 1 kg de cebolas picadas

· 1 kg de tomates maduros e firmes picados

· 2 pimentões verdes picados

· 4 colheres (sopa) de coentro picado

· 1 kg de aipim descascado

· 2 xícaras (chá) de azeite

· 1 litro de leite de coco

Ensopado de camarão

· 2 kg de camarões grandes, sem casca e limpos

· 1 dente de alho picado

· 1 colher (sopa) de sal

· 2 colheres (sopa) de coentro picado

· 3 tomates maduros e firmes picados

· 3 cebolas picadas

· 1 pimentão verde picado

· 1/2 xícara (chá) de azeite

· 1 litro de leite de coco

· 2 colheres (sopa) de azeite-de-dendê

Modo de preparo

Creme: misture os temperos (cebola, tomate, pimentão e coentro) com o aipim processado (veja como fazer em Pequenos Segredos). Leve ao fogo alto e adicione o azeite de oliva e o leite de coco, mexendo sempre para não colar no fundo da panela. Cozinhe por 10 minutos, sem parar de mexer, até soltar do fundo. Retire do fogo e reserve.

Ensopado: em uma panela funda, coloque os camarões, o alho, o sal, o coentro, os tomates, as cebolas, o pimentão e o azeite de oliva e leve ao fogo. Adicione o leite de coco aos poucos. Deixe cozinhando em fogo alto por 5 minutos e sem parar de mexer.

Junte o creme de aipim e deixe cozinhar mais 5 minutos, misturando bem. Antes de tirar do fogo, acrescente o azeite-de-dendê e mexa. Sirva bem quente, com arroz branco.

Dicas: O aipim pode ser ralado ou batido em pedaços pequenos no liquidificador junto com o leite de coco que está entre os ingredientes. Depois, faça a receita normalmente, mas sem adicionar mais leite de coco.

Essa receita faz parte do livro Bahia, da coleção Cozinha Regional Brasileira, da Abril Coleções