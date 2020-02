Biscoito de cacau com baunilha

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC) e unte as forminhas com margarina derretida.

Bata as claras e as gemas com o açúcar em uma batedeira até obter uma mistura fofa.

Junte a margarina light com a baunilha, misturando com uma colher de pau.

Adicione a farinha, o cacau e o fermento peneirados e misture até obter uma massa uniforme.

Coloque porções nas forminhas e disponha-as em uma assadeira e asse por 20 minutos.

Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

Polvilhe com açúcar e sirva.