Bife ao molho de frutas

Despeje o vinho branco e o caldo de carne em uma tigela.

Junte as frutas secas e deixe de molho por 1 hora.

Misture tudo e besunte os bifes.

Arrumeos em um refratário e leve ao micro-ondas em potência média por 12 minutos.

Separe os bifes.

Junte ao caldo do cozimento dos bifes, o vinho branco com o caldo de carne, as frutas, a cebola e a farinha.

Leve ao micro-onda, em potência alta, por 5 minutos, mexendo durante o cozimento.

Faça um molho com o restante dos ingredientes.

Despeje o molho sobre os filés e sirva.