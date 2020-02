Bife a rolê tropical

Calorias: 350 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 6 bifes de contrafilé limpos

· 2 pêssegos frescos cortados em seis partes

· 1 colher (sopa) de margarina

· 1 cebola picada

· 1 xícara (chá) de molho de tomate

· Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Com um martelo de carne afi ne os bifes. Tempere a carne com o sal e a pimenta. Disponha sobre cada bife dois pedaços de pêssego e polvilhe com o cheiro-verde. Enrole cada um como um rocambole. Prenda com um palito ou amarre com barbante. Reserve. Aqueça a margarina e refogue a cebola. Junte os bifes e doure-os bem. Adicione o molho de tomate, tempere com sal e cozinhe em fogo baixo até ficarem macios. Se necessário, adicione água quente.