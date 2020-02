Bife a milanesa em tiras com bolinho de escarola

Ingredientes

· 200g de miolo de alcatra KOBI (gado japonês) cortados em tiras fininhas

· 4 ovos

· 4 dentes de alho

· 50g de salsinha

· 150 ml de leite

· 1 colher de tempero completo

· Sal e pimenta do reino a gosto

· Farinha de rosca para empanar

Bolinho de cebolinha

· 300g de farinha de trigo

· 3 ovos

· 200 ml de leite

· 100g de cebolinha verde cortadas

· 50g de escarola picada

· Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Junte os ovos, o leite, bata no liquidificador, acrescente o alho a salsinha o tempero completo e bata tudo até formar um caldo. Despeje em um recipiente, coloque a carne, misture bem e deixe descansar na geladeira por uma hora. Retire e passe na farinha de rosca e frite.



Coloque no liquidificador a farinha de trigo, os ovos o sal e a pimenta do reino e bata tudo até formar uma massa homogenia. Coloque em um recipiente, acrescente a cebolinha e a escarola, misture bem. Frite em óleo bem quente em pequenas porções.