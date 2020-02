Berinjela recheada

Calorias: 270 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 2 berinjelas médias

. 1/4 xícara (chá) de cebola picada

. 3 colheres (sopa) de manteiga

. 500 g de carne moída temperada e cozida

. 1 1/2 xícara (chá) de milho em grãos

. Sal e pimenta a gosto

. 1/2 xícara (chá) de migalhas de pão

Para untar:

. 2 colheres (sopa) de manteiga



Modo de preparo

Corte a berinjela ao meio no sentido do comprimento. Cozinhe em água fervente por dez minutos. Retire a polpa e pique fino. Frite a cebola na manteiga até que fique macia. Misture a cebola com a carne, a polpa da berinjela e o milho. Tempere com sal e pimenta. Junte o pão e misture bem. Aqueça o forno em temperatura alta. Recheie as cascas da berinjela com essa mistura. Por cima, distribua a manteiga. Ponha numa assadeira e asse por 20 minutos. Sirva em seguida.