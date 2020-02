Berinjela com cebola

Calorias: 210

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 2 berinjelas grandes fatiadas

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 4 cebolas grandes cortadas em rodelas finas

. 1/4 de colher (chá) de noz-moscada

. 1 xícara (chá) de molho de tomate

. Sal, pimenta-do-reino e queijo ralado a gosto

Modo de preparo:

Corte a berinjela em fatias finas no sentido horizontal. Polvilhe com sal e deixe descansar por 15 minutos. Escorra o líquido que se forma e lave as fatias em água corrente. Unte uma frigideira antiaderente com o azeite e grelhe as fatias de ambos os lados. Reserve. Aqueça o azeite restante e junte a cebola. Deixe cozinhar até que fique transparente. Tempere com a pimenta e a noz-moscada e reserve. Em um refratário untado, faça camadas alternadas de berinjela e de cebola, terminando com uma camada de berinjela. Regue com o molho, polvilhe com o queijo e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno médio preaquecido para gratinar.

Dica: Sobras de carne deixam esse prato mais nutritivo e podem ser misturadas com a cebola refogada.