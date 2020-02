Berinjela à Parmegiana

Calorias: 301 por porção

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 4 berinjelas pequenas fatiadas

· Sal a gosto

Molho:

· 8 tomates bem maduros picados

· 1 cebola pequena picada

· 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

· 6 folhas de manjericão

· Sal e pimenta-do-reino a gosto

· 1 xícara (chá) de óleo

· 1 1/3 xícara (chá) de farinha de trigo

Para as camadas:

· Azeite de oliva para untar

· 3 ovos cozidos fatiados

· 200 g de mussarela fatiada fina

· 1/4 de xícara (chá) de parmesão ralado

Modo de preparo:

Preaqueça o forno médio (180ºC). Salpique a berinjela com sal e reserve por 15 minutos. Lave e seque.



Molho:

Cozinhe todos os ingredientes em fogo baixo e com a panela tampada até o tomate ficar bem macio. Passe o molho por uma peneira sobre uma tigela. Reserve. Em uma frigideira grande aqueça o óleo em fogo médio. Passe a berinjela reservada na farinha. Frite aos poucos até dourar de ambos os lados. Deixe escorrer sobre papel-toalha. Unte com azeite um refratário de 19,5 x 30,5 cm. Forre o fundo com 1/3 da berinjela reservada. Alterne camadas de ovo, molho, mussarela e tomate. Cubra com parmesão, asse por 30 minutos e sirva.