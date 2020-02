Bavaroise de manga

Em uma panela, junte a manga, o limão e a manteiga.

Cozinhe em fogo baixo (160 ºC) por 20 minutos.

Acrescente 2 colheres (sopa) do adoçante e bata no liquidificador até formar um purê. Reserve.

Na batedeira, bata as gemas com 1 colher (sopa) do adoçante até formar um creme esbranquiçado. Reserve.

Numa panela, misture o leite e as gemas e cozinhe em banho-maria.

Mexa com uma colher de pau até engrossar (não deixe ferver). Reserve.

Dissolva a gelatina na água, leve ao fogo para dissolver e, depois, junte ao creme de gemas.

Acrescente o purê, a cachaça, o creme de leite e o restante do adoçante.

Mexa bem. Distribua em formas individuais untadas.

Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 6 horas.

Desenforme sobre um prato de sobremesa, cubra com a geleia e decore com as fatias de manga.