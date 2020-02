Batata Gratinada

Calorias: 321 por porção

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 750 g de batata

· 1 dente de alho picado

· 1/2 colher (sopa) de manteiga

· 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

· 1/2 xícara (chá) de leite

· 1 colher (sopa) de queijo ralado

· Sal e pimentado-reino a gosto

Modo de preparo:

Lave as batatas em água corrente e descasque-as. Corte em rodelas finas e ponha em uma panela. Junte o alho picado, a manteiga, o creme de leite, o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo até que as batatas fiquem macias, porém firmes. Com uma escumadeira, retire as batatas da panela e disponhaas em um refratário untado. Regue com o líquido do cozimento e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno até dourar a superfície. Sirva imediatamente.