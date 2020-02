Batata dourada

Calorias: 185

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 1 kg de batata

. Sal a gosto

. 3 dentes de alho picados

. 1 cebola picada

. 2 tomates sem pele e sem sementes picados

. 1/2 xícara (chá) de azeite

. 2 colheres (sopa) de alecrim picado

Modo de preparo:

Aqueça o forno a uma temperatura de 200° C. Descasque e corte as batatas ao meio. Cozinhe em água com sal até ficarem macias, mas sem desmanchar. Numa assadeira, ponha as batatas e, por cima, espalhe o alho, a cebola e o tomate. Regue com o azeite e salpique o alecrim. Misture tudo delicadamente e leve para assar por, aproximadamente, 25 minutos ou até as batatas ficarem bem douradas. Sirva em seguida.