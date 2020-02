Batata-doce gratinada com ervas

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Fácil

Ingredientes:

. 1 kg de batata-doce cozida

. 3 folhas de sálvia

. 1 colher de chá de orégano fresco

. Gotas de óleo de girassol

. 1/2 xícara de maionese de tahine* (veja a receita)

. 1 pitada de sal marinho

. 2 xícaras de chá de tofu amassado e temperado com sal marinho

. 1 xícara de chá de leite de cereais*

. 1 xícara de chá de castanha-do-pará moída

Maionese de Tahine:

. 1/3 de xícara de chá de suco de limão

. 2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)

. 1/2 colher de chá de mel

. 2 colheres de chá de sal marinho

. 1/3 de xíc. de sopa de azeite ou óleo de girassol

Modo de preparo:

Corte as batatas em rodelas e reserve. Em uma panela pequena, refogue as folhas de sálvia e o orégano com gotas de óleo de girassol. Reserve. Arrume as rodelas de batata uma ao lado da outra em uma assadeira untada com maionese de tahine. Polvilhe com sal e cubra com a maionese. Por cima, coloque uma camada farta de tofu. Repita as camadas até terminarem as batatas, sendo a última de tofu. Despeje o leite de cereais sobre as batatas e espalhe as castanhas moídas sobre ele. Leve ao forno médio preaquecido (180 graus) por 30 minutos. Sirva quente.

Maionese: No liquidificador, bata o suco de limão, o tahine, o mel e o sal em velocidade média. Enquanto isso, adicione o azeite ou o óleo lentamente, batendo até a mistura ficar homogênea.