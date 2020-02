Bananas ao Creme

Descasque as bananas e corte-as pela metade no sentido do comprimento.

Disponha as fatias lado a lado em um refratário e regue com o conhaque.

Polvilhe 2 colheres (sopa) de adoçante, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira.

Bata a gema com 4 colheres (sopa) de adoçante até que fique espumosa e reserve.

Misture a farinha de trigo com 4 colheres (sopa) de leite.

Ferva o leite restante, junte a farinha de trigo dissolvida, a baunilha, o achocolatado dissolvido na água fria e a gemada reservada.

Sem parar de bater, cozinhe esse creme por 10 minutos em fogo baixo (160 °C).

Deixe esfriar e despeje sobre as bananas, cubra e leve à geladeira.

Decore com raspas de chocolate dietético e sirva gelado.