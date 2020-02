Bacalhau thai

Em uma frigideira com azeite, doure apenas um lado de cada lombo e reserve.

Coloque azeite no fundo de um refratário, arrume os tomates virados para baixo, cubra com as lâminas de alho, pimenta e manjericão, tempere com sal e pimenta e coloque o bacalhau por cima.

Asse em forno médio (170 ºC a 190 ºC) por 12 minutos.

Em outra frigideira, derreta a manteiga e refogue rapidamente as lâminas de vagem, temperando-as com sal e pimenta.

Para a montagem, coloque a vagem no fundo do prato, os tomates e o bacalhau por cima de tudo e regue com o molho em volta.