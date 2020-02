Bacalhau com legumes

Calorias: 834

Categoria: Peixe ou fruto do mar

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 4 postas de lombo de bacalhau com 300 g cada uma

. 2 ovos ligeiramente batidos

. 2 xícaras de farinha de rosca

. 2 1/2 xícaras de azeite

. 2 cebolas grandes cortadas em rodelas

. 1 kg de batata sem casca e cortada em rodelas

. 4 dentes de alho fatiados

. 400 g de brócolis cozidos

. 1 xícara de azeitona verde sem caroço

Modo de preparo:

Ponha o peixe sobre uma peneira e deixe-o mergulhado em água, numa tigela, mas sem entrar em contato com o fundo. Troque a água por cinco vezes. Escorra e deixe o peixe de molho em água quente por 20 minutos. Escorra novamente e retire as espinhas e a pele. Passe as postas no ovo e depois na farinha de rosca. Aqueça o forno em temperatura média. Numa frigideira funda, ponha duas xícaras de azeite e frite as postas de bacalhau em fogo médio até dourarem. Escorra sobre papel-toalha. Numa assadeira média, junte o bacalhau frito, a cebola, a batata, o alho e regue com o azeite restante. Leve ao forno por 25 minutos ou até a batata e a cebola ficarem macias. Junte os brócolis e a azeitona e deixe por mais cinco minutos no forno. Sirva quente.