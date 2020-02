Para dessalgar, coloque o bacalhau de molho por 24 horas, trocando a água 3 vezes por dia até perder o sal.

Retire as espinhas e a pele das postas.

Passe-as no ovo batido levemente e, em seguida, na farinha de rosca até cobrir inteiramente.

Arrume as postas em uma assadeira com as cebolas, as batatas e o alho.

Regue com bastante azeite e leve ao forno para assar.

Junte os brócolis apenas um pouco antes de retirar o bacalhau do forno.

Sirva com arroz branco.