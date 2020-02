Babá com frutas

Unte com manteiga uma forma de anel, com 23 cm de diâmetro, com capacidade para 3 litros. Reserve.

Numa tigela, misture o fermento com a água morna.

Adicione o açúcar, o sal, os ovos, a manteiga e 1 1/2 xícara de farinha.

Bata com a batedeira por 2 minutos até obter uma massa lisa.

Junte a farinha restante e misture com uma colher de pau até a farinha ficar incorporada.

Despeje a massa na forma preparada, deixe crescer em lugar protegido por 1 hora e 30 minutos ou até dobrar de volume.

Leve ao forno quente (200º), preaquecido, por 15 minutos ou até ficar ligeiramente dourado.

Desenforme ainda quente e transfira para um prato.