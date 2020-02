Azeite de oliva: tempero dos deuses

O azeite estimula o apetite pelo amora

e pelo sabor suave e delicioso

Foto: Luis Henrique Mendes

Se você, como a maioria das pessoas, fica um tempão no setor de azeite no supermercado apenas olhando os rótulos para decidir qual o melhor, aqui vai uma informação importante. Para escolher o tipo ideal, você só precisa se preocupar com a data da validade e a indicação de que o azeite é extravirgem (garantia do melhor sabor e de uma qualidade superior). Siga nossas dicas para se tornar uma expert.

Como escolher o azeite: escolha sempre a menor embalagem que encontrar e experimente para ver se o sabor agrada a você e a sua família. Essa é a melhor maneira de escolher o azeite que mais combina com o paladar de todos de casa.

Gordura do bem: a boa notícia é que, como todo óleo vegetal, o azeite é livre de colesterol ruim e, de quebra, segundo pesquisas, evita o acúmulo de gordura nas artérias.

Produto natural: como sua extração é realizada exclusivamente por meios mecânicos, ele é 100% natural e pode ser consumido imediatamente após a extração do fruto, sem que seja necessário passar por nenhum tipo de purificação.

Regue com prazer: usado cru em saladas, o azeite de oliva extravirgem estimula o apetite pelo aroma e pelo sabor que confere aos alimentos.

Qual o tipo ideal de azeite? Vai depender da sua receita. Os mais doces ficam ótimos com peixes cozidos, que têm a carne mais delicada. Já os mais aromatizados podem ser usados em saladas mistas, torradas e sopas de verduras.

Como gordura no cozimento: o azeite de oliva extravirgem resiste muito bem ao calor em razão de sua estrutura e da presença de substâncias naturais ativas e com poder antioxidante. Nos molhos, favorece um cozimento macio.

Azeite nas massas salgadas e doces: assim como a manteiga e a margarina, pode-se usar o azeite de oliva com sucesso no preparo de massas (pizzas, brioches, bolos e até cocadas).

Experimente novas sensações: o azeite de oliva extravirgem tem a propriedade de ressaltar o sabor dos alimentos, graças a um de seus componentes que extrai e exalta as qualidades dos produtos. Experimente despejar um fino fio de azeite sobre fatias de abacaxi com raspas de limão. Fica excelente!

Crie um sabor exclusivo: você pode criar um azeite com sabor único. Para isso, compre um azeite extravirgem no mercado e adicione um ramo de alecrim e dentes de alho. Deixer curtir por alguns dias e use para regar torradas.