Arroz de forno delícia

Calorias: 868 por porção

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 4 xícaras (chá) de arroz cozido

. 2 xícaras (chá) de frango desfiado e temperado a gosto

. ½ copo de requeijão light

. 200 g de queijo parmesão ralado

. 1 xícara (chá) de maionese

. Cheiro-verde picado a gosto

. 1 xícara (chá) de brócolis, couve-flor, vagem, milho, cenoura, todos cozidos

. 2 xícaras (chá) de mussarela ralada

Modo de fazer

Em um refratário, faça camadas com metade do arroz, com o frango misturado com o requeijão, o queijo ralado, a maionese, o cheiro-verde e os legumes. Por cima, disponha o arroz restante e cubra com a mussarela. Leve ao forno, preaquecido, até dourar e o queijo derreter. Sirva em seguida.