Arroz de forno com picadinho de carne

Aqueça o forno a 180 °C.

Tempere a carne com o limão.

Em uma panela, aqueça óleo e doure a cebola e o alho amassado.Junte a carne e frite bem, mexendo sem parar.

Adicione a cenoura, o milho verde, o tomate e a azeitona. Tempere com sal e pimenta.

Deixe cozinhar em fogo baixo durante 5 minutos, desligue o fogo e salpique a salsa.

Reserve.

Descasque as bananas, corte-as no sentido do comprimento e passeas ligeiramente na farinha de trigo.

Aqueça bem o óleo e frite-as.

Ponha-as sobre papel absorvente e reserve.

Unte com óleo um refratário médio e polvilhe com farinha de rosca.

Intercale camadas de arroz, de banana, de picadinho e de queijo.

Bata os ovos com sal e despeje lentamente sobre o arroz.

Misture o queijo parmesão com farinha de rosca e polvilhe por cima.

Leve ao forno e deixe assar por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

Sirva em seguida.