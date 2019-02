Arroz com lentilha, cebola frita e linguiça

Calorias: 387 por porção

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 8 cebolas médias cortadas em rodelas finas

. 1/2 xícara (chá) de óleo

. 2 e 1/2 xícaras (chá) de lentilha lavada e deixada de molho, um dia antes, em 10 xícaras (chá) de água

. 2 e 1/2 xícaras (chá) de arroz

. 3 colheres (chá) de sal

. 1 linguiça portuguesa em rodelas

Modo de preparo

Junte a cebola e o óleo em uma panela. Tampe e frite em fogo baixo até a cebola ficar bem dourada. Mexa de vez em quando. Reserve o óleo e a cebola separadamente.

Em outra panela, coloque a lentilha com a água e leve ao fogo alto. Deixe por 15 minutos depois da fervura ou até a lentilha ficar quase cozida. Junte o arroz e o óleo reservado. Tempere com o sal. Cozinhe até o arroz ficar macio. Junte mais água quente, se necessário.

Frite as linguiças em óleo quente. Numa travessa, coloque o arroz misturado com as lentilhas e, por cima, espalhe a cebola reservada e as rodelas de linguiça portuguesa.

Dica: Se preferir, substitua a linguiça por fatias de paio fritas com a cebola.