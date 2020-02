Arroz caipira

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

. 1 1/2 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido

. 2 abobrinhas com a parte da casca ralada

. 2 batatas médias cortadas em cubos

. 2 tomates cortados em cubos

. 2 ovos cozidos cortados bem picadinhos

. 5 colheres (sopa) de azeite

. 2 dentes de alho grandes espremidos

. 1 cebola média cortada em cubos

. 1/2 maço de manjericão (só as folhas)

. 3 colheres (sopa) de salsa

. Sal a gosto

Modo de preparo:

Refogue o arroz e as batatas em 2 colheres de sopa de azeite com 1 dente de alho grande espremido. Acrescente a água e o sal e deixe cozinhar até ficar macio. Reserve. Coloque 3 colheres de sopa de azeite em uma panela, refogue a cebola, 1 dente grande de alho espremido e deixe frigir. Desligue o fogo antes que o alho comece a dourar e passe os tomates e as abobrinhas. Reserve.

Montagem: Coloque a salsa no arroz com batatas, arrume em uma travessa e coloque por cima a mistura de legumes. Salpique com os ovos picados, os tomates e, por cima de tudo, o manjericão. Sirva em seguida.