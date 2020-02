Aproveite talos, cascas, folhas e sementes nas receitas

Acredite: talos, sementes e folhas rendem um bom caldo nas suas receitas

Foto: Divulgação

Por acaso você já jogou fora casca de abacaxi, laranja ou banana, talos de beterraba, as folhas da cenoura, a parte branca da melancia ou sementes de abóbora? Pois está na hora de rever seus hábitos, para o bem da sua saúde e, de quebra, do seu bolso. “Aproveitar os alimentos por completo, sem dispensar nenhum pedaço, aumenta a ingestão de vitaminas, minerais e fibras. E, se o consumo for regular, ainda representa uma economia”, afirma Beatriz Tenuta Martins, professora do curso de Nutrição e Dietética do Senac São Paulo. Para se ter uma ideia, o aproveitamento integral dos alimentos representa uma economia de 20% a 40% – ou seja, de R$ 10 a R$ 20 em uma compra de R$ 50.

Nessa culinária inteligente, talos viram recheios de tortas e pizzas e incrementam sopas e massas de pães; sementes fazem as vezes de aperitivos e cascas se transformam em sucos, doces, geleias e compotas. Essa porção do alimento é rica em nutrientes, sim – mas talos, sementes e cascas podem ser tão ou mais ricos em vitaminas e minerais. E não é só: as cascas, como os talos, contêm muita fibra. “Como sempre podem variar o tipo e a quantidade de nutrientes presentes em cada parte dos vegetais e frutas, o ideal é consumi-los inteiros, pois não podemos desprezar os benefícios da polpa”, lembra a nutricionista Ana Rosa Cunha, professora do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Vamos lá?

Como aproveitar os alimentos por inteiro

• Todos os talos (atenção: menos o de mandioca, porque é tóxico) podem ser aproveitados picados ou triturados em massas de bolos, pães e panquecas e ainda em ensopados, omeletes, farofas, recheios de tortas, suflês, bolinhos ou misturados em sopas. Podem, ainda, ser utilizados no preparo de saladas, arroz e patês ,

• A entrecasca (que fica entre a polpa e a casca) da melancia, do melão e do maracujá pode ser preparada em forma de compota. E a de melancia, se refogada com carne moída, fica igual ao chuchu.

• Folhas de cenoura e beterraba cruas caem bem na salada. E as de batata-doce, couve-flor, abóbora, mostarda e rabanete, refogadas.

• Cascas de laranja, tangerina e maracujá viram deliciosas geleias. As de maçã e mamão incrementam vitaminas de frutas. Anote aí: a casca da laranja tem 40 vezes mais cálcio do que a polpa, enquanto as da maçã e da mexerica têm o dobro de vitamina C em relação à polpa

• Aproveite a água de cozimento da beterraba e das batatas para fazer gelatinas vermelhas ou um arroz colorido.

• Bata no liquidificador cascas de abacaxi e goiaba, coe e faça um suco, que pode ainda ser os itens líquidos de receitas de bolos. Detalhe: a casca do abacaxi tem 38% mais vitamina C do que a polpa

• Sementes torradas e moídas se tornam farinhas no preparo de bolos, pães e biscoitos. Se for preciso, complete com farinha comum.

Alimentos que valem ouro

TALO DE BETERRABA

Propriedades: possui flavonoides, que protegem contra o envelhecimento das células.



Como usar: pique os talos e refogue-os com cebola e alho. Misture com ricota e faça um patê diferente



Sugestão de receita: Mandioca com talos gratinados

Ingredientes: 1 kg de mandioca cozida + 2 colheres (sopa) de margarina + 1 litro de leite + Talos e folhas de espinafre, beterraba, couve-flor e nabo + 2 colheres (sopa) de óleo + Alho, cebola picadinha e sal a gosto

Modo de preparo: Bata a mandioca no liquidificador até formar um creme e faça um purê: leve ao fogo com a margarina até ferver; acrescente sal a gosto e reserve. À parte faça um refogado com alho, cebola e talos. Em um refratário, coloque metade do purê de mandioca, por cima o refogado de folhas e, por último, a outra metade do purê. Leve ao forno preaquecido (180 ºC) para gratinar por 10 minutos.

Rendimento: 10 porções/ Custo: R$ 2,11 por porção (receita elaborada e fornecida pela ONG Banco de Alimentos)

CASCA DE LARANJA





Propriedades: excelente fonte de cálcio e vitamina C



Como usar: retire a parte branca da casca e ferva-a três vezes para tirar a acidez. Corte as cascas em tiras e ferva-as em água e açúcar para caramelizar. Cubra com açúcar cristal.

Sugestão de receita: Biscoitinhos de cascas de laranja

Ingredientes: 1 colher (sopa) de cascas de laranja em pedacinhos + 2 colheres (chá) de fermento em pó + 1 colher (chá) de sal + 4 xícaras (chá) de farinha de trigo + 1 xícara (chá) de açúcar + 200 gramas de margarina + 1 ovo

Modo de preparo: Bata bem a margarina com o açúcar na batedeira, junte o ovo e as cascas de laranja. Acrescente os ingredientes restantes e trabalhe a massa com as mãos, até que ela fique com uma textura homogênea e não grude mais nos dedos. Em seguida, abra a massa com um rolo de macarrão e modele os biscoitinhos com cortadores divertidos ou com a abertura de um copo ou xícara. Ao final asse em forno moderado (200ºC) até dourar levemente – cerca de 25 minutos.

Rendimento: 120 porções/ Custo: R$ 0,07 por porção (receita elaborada e fornecida pela ONG Banco de Alimentos)

SEMENTE DE ABÓBORA





Propriedades: possui fósforo, que retém o cálcio nos ossos e dentes; e magnésio, com ação anti-inflamatória.

Como usar: lave e seque as sementes. Depois, basta adicionar sal, tostá-las no forno e servir como aperitivo.

Sugestão de receita: Sopa campestre

Ingredientes: 12 espigas de milho + 1,5 litro de água + 3 colheres (sopa) de margarina + 1 cebola média picadinha + 1 xícara (chá) de leite + Sal e pimenta do reino branca a gosto + 1 prato fundo de folhas de couve-flor misturadas com sementes de abóbora tostadas.

Modo de preparo: Corte os grãos de milho bem rente às espigas e bata-os no liquidificador com um pouco de água. Passe essa mistura por uma peneira fina, apertando bem para retirar a maior quantidade de liquido. Reserve esse caldo e o bagaço que fica na peneira. Em uma panela grande com fundo espesso, esquente a margarina e frite a cebola até começar a dourar. Junte o caldo e o bagaço de milho. Deixe levantar fervura e cozinhe em fogo brando, mexendo sempre com uma colher durante 50 minutos. O caldo deve ficar cremoso. Adicione o leite e cozinhe por um período de 10 a 15 minutos. Coloque sal e pimenta. Um pouco antes de servir, acrescente as folhas de couve-flor fatiadas e as sementes de abóbora tostadas.

Rendimento: 8 porções/ Custo: R$ 1,96 por porção (receita elaborada e fornecida pela ONG Banco de Alimentos)