Aprenda a fazer bolo de Kit Kat de Páscoa

O feriado mais delicioso do ano está quase chegando e nada melhor do que aprender duas receitas que são a cara da Páscoa. O chef Michael Arruda, 32 anos, da Lily Cake Shop, em São Paulo, ensina a fazer um bolo de gianduia (chocolate com avelã), além do tradicional ovo, mas com um requinte a mais: recheio de brigadeiro com brownie! “Alinho estética ao sabor. Às vezes, vejo uma vitrine linda e, quando vou comer, não era aquilo que pensava. Por aqui, temos influência das confeitarias americana e francesa”, explica.

Há dois anos no mercado, a Lily Cake Shop possui diversos tipos de bolo, cupcakes, chocolates e produtos para a Páscoa judaica, que não levam farinha nem fermento. “Comecei a fazer doces por hobby, Renata (Podgaec), amiga de longa data, sempre provava e surgiu a ideia de abrirmos uma sociedade. A proposta inicial era trabalhar com cupcakes. Depois inserimos bolos e uma linha de brigadeiros gourmet”, explica. Michael era professor de inglês e há quatro anos abandonou a profissão para dedicar-se à confeitaria. “Minha mãe foi boleira e cresci no meio de doces. Eu a ajudava muito na cozinha. O bacana é nunca cair na mesmice, por isso estou sempre criando, misturando ingredientes”, revela.

Veja o passo a passo