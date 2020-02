Almôndega embrulhada

Calorias: 139 por porção

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 pé de alface lisa

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 1 fatia de pão integral esfarelada

. 1 colher (sopa) de ervas frescas a gosto (salsa, alecrim, orégano)

. 1 dente de alho picado

. 400 g de carne moída

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 1/2 copo (americano) de vinho branco



Modo de preparo

Desfolhe o pé de alface, lave as folhas e seque-as bem. Com uma pinça de cozinha, mergulhe-as em água quente com sal por 30 segundos. Retire as folhas da água e disponha-as abertas sobre um pano limpo e seco. Reserve. Misture o pão, as ervas e o alho. Junte a carne e tempere com o sal e a pimenta. Modele as almôndegas e envolva cada uma em uma folha de alface. Arrume os bolinhos em um refratário e regue com o azeite e o vinho. Cubra com uma folha de papel-alumínio, leve ao forno médio preaquecido e asse por cerca de 30 minutos. Sirva imediatamente.