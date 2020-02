Alho-poró com Catupiry

Calorias: 198 por porção

Categoria: Gratinado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 3 colheres (sopa) de manteiga

· 1 colher (sopa) de óleo

· 4 alhos-porós bem grandes (só a parte branca e verde clara)

· 1 xícara (chá) de creme de leite

· 100 g de Catupiry®

· Sal a gosto

Para decorar:

· Grãos de pimenta rosa a gosto

Modo de preparo:

Aqueça a manteiga e o óleo em uma frigideira e refogue o alho-poró por cinco minutos aproximadamente. Retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, coloque o creme de leite e junte o Catupiry®. Tempere com sal e mexa com uma colher de pau até fi car homogêneo. Retire do fogo e reserve. Em um refratário untado, disponha o alho-poró refogado. Regue com o molho de queijo e cubra com papel-alumínio. Asse em forno médio preaquecido por 20 minutos. Transfira para pratos individuais e sirva decorado com pimenta rosa.

Dica:

Se desejar o alho-poró mais crocante, diminua o tempo de forno.