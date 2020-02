Alcatra ao molho de vinho

Calorias: 590

Categoria: Carne

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

· 2 dentes de alho

· 2 cebolas picadas

· 1 xícara (chá) de manteiga

· 3 colheres (sopa) de farinha de trigo

· 1 peça de alcatra de 1.400 g

· Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

· 1/2 garrafa de vinho tinto seco

Acessórios:

· Frigideira média

· Panela de Ferro

Modo de preparo:

1 Nafrigideira, frite o alho e a cebola em 1/2 xícara (chá) de manteiga. Acrescente a farinha de trigo, mexendo sempre. Reserve. 2 Numa panela de ferro, doure a carne no restante da manteiga. Junte sal, pimenta, cebola e alho já fritos, adicione o vinho e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos. 3 Corte a carne no sentido perpendicular às fibras, arrume em uma travessa com molho e sirva com a massa de sua preferência ou legumes salteados.